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Вимагала майже 250 000 грн за експертний висновок — на хабарі погоріла завідувачка медустанови

07:00, 28 листопада 2024
Посадовиця вимагала хабар за пришвидшення видачі результатів експертизи.
Вимагала майже 250 000 грн за експертний висновок — на хабарі погоріла завідувачка медустанови
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У Києві правоохоронці викрили на хабарі завідувачку одного з підрозділів Національної академії медичних наук України, яка вимагала майже 250 тисяч гривень за пришвидшення видачі результатів експертизи щодо відповідності дезінфектора встановленим нормам. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Висновок експерта потрібен був для подальшої реалізації товару.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання нею неправомірної вигоди. Під час слідчих дій поліцейські  вилучили гроші, отримані від потерпілого, та документи щодо проведеного лабораторного дослідження.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Тепер зловмисниці загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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поліція хабар Київ

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