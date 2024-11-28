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У Харкові мати чотирьох дітей підозрюється у трагедії після пожежі, що забрала життя її синів

09:06, 28 листопада 2024
У Харківській області мати залишила дітей без нагляду, що призвело до трагедії.
У Харкові мати чотирьох дітей підозрюється у трагедії після пожежі, що забрала життя її синів
Джерело фото: Харківська обласна прокуратура
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У Харківській області мати чотирьох дітей підозрюється у злісному невиконанні батьківських обов'язків після пожежі, що забрала життя її синів. Про це розповіли в прокуратурі Харківської області.

Правоохоронці підозрюють 29-річну матір чотирьох дітей у злісному невиконанні батьківських обов'язків, що призвело до трагедії на Харківщині. Унаслідок пожежі в селищі Пісочин 14 листопада 2024 року загинули четверо малолітніх хлопців віком від 4 до 9 років та їх 52-річний дідусь.

Пожежа спалахнула близько 9:00, коли рятувальники виявили тіла п’яти загиблих, серед яких четверо хлопчиків та їх дідусь. Єдиний, хто вижив, — 16-річний брат загиблих дітей. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стали електричні обігрівачі.

Згідно з даними слідства, мати дітей залишила їх на піклування свого хворого батька та старшого сина, поїхавши по своїх справах 9 листопада. Вона не повернулася, залишивши малюків без належного нагляду. Через це, вважають правоохоронці, настали фатальні наслідки.

Мати підозрюється у злісному невиконанні батьківських обов'язків, що спричинило смерть її дітей. Відповідно до кримінального кодексу України, їй інкримінують статтю 166 — злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми, що призвело до тяжких наслідків.

Досудове розслідування веде поліція Харківської області. За словами прокурорів, це трагедія стала результатом безвідповідальності та байдужості матері до своїх дітей.

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