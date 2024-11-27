Адміністрація Джо Байдена закликала Україну швидко знизити мобілізаційний вік до 18 років – Associated Press

Адміністрація Джо Байдена вказала, що Україна повинна швидко змінити свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до війська чоловіків віком від 18 років.

Фото: kor.ill.in.ua

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Про це повідомляє низка іноземних медіа з посиланням на спілкування з чиновниками Білого дому 27 листопада, зокрема Associated Press.

Як зазначає AP, високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити приватні консультації, сказав 27 листопада, що адміністрація Білого дому, яка йде у відставку, хоче, щоб Україна знизила вік мобілізації до 18 років з нинішнього 25 років, щоб допомогти розширити групу чоловіків бойового віку.

Чиновник сказав, що «чиста математика» ситуації в Україні полягає в тому, що їй потрібні додаткові військові для продовження боротьби.

Як зазначено, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Білий дім виділив понад 56 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та очікує надіслати Києву ще мільярди до того, як Байден залишить посаду. «Але час спливає, Білий дім Байдена також загострює свою думку про те, що Україна має необхідну зброю, і тепер вона повинна різко збільшити свою бойову силу, якщо вона збирається продовжувати боротьбу з Росією» - йдеться у матеріалі.

Чиновник сказав, що українці вважають, що їм потрібно близько 160 000 додаткових військових, але адміністрація США вважає, що їм, ймовірно, знадобиться більше.

За словами європейських чиновників, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити делікатні дипломатичні розмови, Президент України Володимир Зеленський «також чує занепокоєння союзників в інших західних столицях тим, що Україна має проблеми з кількістю військових на фронті, а не із зброєю».

Європейські союзники також підкреслили, що недостатня кількість живої сили означає, що незабаром для України може стати неможливим продовжувати діяти в Курському прикордонному районі.

Нагадаємо, нещодавно радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. На його думку, Київ повинен мобілізувати більше солдатів.

Автор: Наталя Мамченко

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