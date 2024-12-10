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Владимир Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста до 18 лет

08:39, 10 декабря 2024
По словам президента, Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат.
Владимир Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста до 18 лет
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом поставки ракет и снижение военного потенциала РФ, а не снижение призывного возраста. Такое заявление он сделал в ответ на разговоры в СМИ о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт.

«Приоритетом должны быть поставки ракет и понижение военного потенциала России, а не понижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах», - подчеркнул Президент.

По его словам, необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники.

«Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что «важнее всего – работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет».

«Именно на этом мы сосредоточились на встрече в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз благодарю президента Макрона за ее организацию, а также глубокую признательность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо. Это правильный подход и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир», - отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что «нужно единство – единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, – а также сильные позиции и гарантии мира», чтобы добиться успеха в завершении этой войны.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что союзники готовы предоставить необходимое обеспечение экипировкой для украинских рекрутов, если власти Украины пойдут на расширение мобилизации.

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война Владимир Зеленский

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