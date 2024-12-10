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США готові оснастити новобранців ЗСУ, якщо Україна розширить мобілізацію – Держдеп

08:30, 10 грудня 2024
Представник Держдепу не казав про зниження мобілізаційного віку, втім у медіа останнім часом з’являється все більше інформації про те, що США тиснуть на Україну саме у цьому питанні.
США готові оснастити новобранців ЗСУ, якщо Україна розширить мобілізацію – Держдеп
Джерело фото: АР
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Союзники, зокрема Сполучені Штати Америки зазначили, що готові надати необхідне забезпечення екіпіруванням для українських рекрутів, якщо влада України піде на розширення мобілізації. Про це під сказав представник Держдепу США Метью Міллер час брифінгу.

За його словами, про це йшла мова, коли обговорювали безпекову ситуацію на сході України з представниками української влади.

Однак Міллер наголосив, що позиція Вашингтону полягає у тому, що зрештою, рішення про склад Збройних Сил мають ухвалити українці.

«Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили», — заявив Міллер.

Представник Держдепу не казав про зниження мобілізаційного віку, втім у медіа останнім часом з’являється все більше інформації про те, що США тиснуть на Україну саме у цьому питанні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

Проте Володимир Зеленський заявив, що зниження мобілізаційного віку не готується, але для громадян до 25 років буде діяти система контрактів, а також планується запровадити кадрове просування без прив’язки звань до посад.

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США Україна війна мобілізація

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