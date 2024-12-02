В адміністрації Джо Байдена розчаровані рішенням не мобілізувати 18-річних українців – The Washington Post

У Байдена сподівалися, що українська влада мобілізує хлопців від 18 до 25 років, і «розчаровані» відсутністю цього рішення.

В адміністрації поки що чинного президента США Джо Байдена висловили розчарування тим, що українська влада не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років. Про це повідомляє The Washington Post.

Також, як зазначає видання, хоча адміністрація Байдена «веде боротьбу, щоб надати Україні додаткові озброєння на мільярди доларів», але є «занепокоєння всередині країни щодо можливого розмивання запасів у США».

«Дехто в адміністрації Байдена вважає, що хоч би що робив Вашингтон, українська армія може залишитися переможеною без набагато більшої кількості солдатів. І навіть коли вони прискорюють поставки зброї, зростає розчарування лідерами України, які чинили опір закликам США знизити вік призову в країні з 25 до 18 років» - зазначається у матеріалі.

Так, представники адміністрації поки що чинного президента США Байдена кажуть, що їхній поштовх до озброєння — який супроводжується рішенням президента дати дозвіл на ракетні удари вглиб російської території та розгортанням протипіхотних мін, які давно критикували правозахисні групи — може дати Києву трохи передихнути. Але вони закликають українських лідерів використати момент, щоб розширити свою армію понад 160 000 новобранців.

«Ми безумовно збираємося продовжувати надсилати Україні зброю та техніку. Ми знаємо, що це життєво важливо. Але наразі також потрібна і робоча сила», – заявив речник Білого дому Джон Кірбі. «Насправді ми вважаємо, що робоча сила є найважливішою їхньою потребою. Тож ми також готові нарощувати наш навчальний потенціал, якщо вони зроблять відповідні кроки для поповнення своїх лав», додав він.

Як зазначає WPз посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, «хоча вогнева міць України зменшилася через уповільнення військової допомоги США до того, як Конгрес у квітні схвалив додаткове фінансування на суму 61 ​​мільярд доларів , зараз це менша проблема».

«Можливо, розрив у боєприпасах між Україною та Росією не повністю ліквідований, але він став набагато кращим. Але з боку людської сили це лише питання математики та фізики», — сказав цей чиновник, виступаючи, як і інші, на умовах анонімності, щоб відверто поговорити про делікатні оцінки США щодо стратегії адміністрації Байдена.

«Я не намагаюся ні в чому звинуватити Україну. Для них це дуже складне питання», – сказав чиновник. «Але вони просто не мобілізують і не навчають достатньо солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою», додав він.

Одночасно посадовці висловлюють «особливе занепокоєння», що «гонка за використання залишку додаткової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів потенційно може напружити армію США». «Особливе занепокоєння викликає кількість ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну. І те, й інше буде важко швидко замінити, і ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії», зазначає видання з посиланням на чиновників адміністрації Байдена.

Як пише видання, незважаючи на підписання закону про зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років і скасування низки винятків законом про посилення мобілізації, на думку адміністрації Байдена, «прогрес у збільшенні поповнення людських ресурсів був повільним, на розчарування адміністрації Байдена».

«Сьогодні найвирішальнішим фактором на полі бою є бажання українських військових воювати за стабілізацію лінії фронту», – сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше про вимогу адміністрації Байдена швидко знизити мобілізаційний вік писало Associated Press.

Також нагадаємо, раніше про необхідність призивати чоловіків, яким менше 25 років, розповідав народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський і активіст Тарас Чмут. Так, на його думку, мобілізація має відбуватися з 20 років.

Автор: Наталя Мамченко

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