  1. Судова практика
  2. / В Україні

Апеляційний суд посилив покарання шахраю, який ошукав матір полеглого воїна на 302 000 гривень

20:48, 25 листопада 2025
Хмельницький апеляційний суд переглянув справу шахрая, який видавав себе за військового та наживався на горі матері полеглого воїна.
Апеляційний суд посилив покарання шахраю, який ошукав матір полеглого воїна на 302 000 гривень
Фото: Хмельницький апеляційний суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд переглянув вирок 28-річному жителю Красилівської міської громади, якого визнано винним у повторному шахрайстві, що завдало потерпілій значної шкоди. Про це повідомили у суді.

Суть справи

За вироком суду, у лютому 2023 року із соцмереж обвинувачений дізнався, що у давньої знайомої на війні загинув син-військовослужбовець. Розуміючи, що у зв’язку із цим жінка може отримати державні виплати, він відновив з нею листування у месенджері.

Чоловік написав, що нібито проходить навчання на військовому полігоні, після чого почав вигадувати різні приводи для виманювання грошей: на «операцію для матері», на її «поховання», на «військові потреби», на «лікування після поранення». У такий спосіб йому вдалося ошукати жінку на 302 000 грн, які вона перераховувала на картку його дружини.

Потерпіла у суді пояснила, що кілька років періодично спілкувалася з обвинуваченим у фейсбуці й повірила, що він справді служить у ЗСУ. Коли згодом дізналася правду, вимагала повернення грошей, однак той уникав спілкування й заблокував її у телефоні.

Красилівський районний суд Хмельницької області визнав його винним за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) та призначив остаточне покарання – 5 років 2 місяці позбавлення волі.

Вирок оскаржили прокурор і обвинувачений. Прокурор наголошував, що призначене покарання є занадто м’яким, і просив його посилити. Сам обвинувачений наполягав на виправданні, заявляючи, що він не шахраював, а нібито брав гроші в борг.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд відхилив аргументи сторони захисту, вказавши, що повернення коштів після звернення потерпілої до поліції та наявність розписки не спростовують шахрайських дій обвинуваченого.

З доводами прокурора колегія суддів погодилася та зазначила, що суд першої інстанції не повною мірою врахував характер і ступінь тяжкості злочину, особу обвинуваченого та його ставлення до скоєного.

За результатами апеляційного перегляду суд залишив без задоволення апеляційну скаргу обвинуваченого, апеляційну скаргу прокурора задовольнив частково: скасував вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий, засудивши обвинуваченого остаточно до 6 років позбавлення волі.

Суд урахував, що чоловік уже був засуджений за злочини проти власності, має не зняту й непогашену судимість, характеризується негативно. Суд також відзначив тривалість злочинних дій: протягом п’яти місяців він вводив жінку в оману 12 разів та заволодів її коштами на загальну суму 302 000 грн, чим заподіяв їй значної шкоди.

З повним текстом вироку апеляційного суду у справі № 677/153/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд шахрай військові апеляція судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Юридична спільнота виступає проти обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру: посилаються на Конституцію та сумніви у компетентності конкурсних комісій

Обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру  суперечить Конституції та не гарантує оцінки професійних навичок кандидата.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]