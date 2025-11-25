Апеляційний суд посилив покарання шахраю, який ошукав матір полеглого воїна на 302 000 гривень

Хмельницький апеляційний суд переглянув справу шахрая, який видавав себе за військового та наживався на горі матері полеглого воїна.

Хмельницький апеляційний суд переглянув вирок 28-річному жителю Красилівської міської громади, якого визнано винним у повторному шахрайстві, що завдало потерпілій значної шкоди. Про це повідомили у суді.

Суть справи

За вироком суду, у лютому 2023 року із соцмереж обвинувачений дізнався, що у давньої знайомої на війні загинув син-військовослужбовець. Розуміючи, що у зв’язку із цим жінка може отримати державні виплати, він відновив з нею листування у месенджері.

Чоловік написав, що нібито проходить навчання на військовому полігоні, після чого почав вигадувати різні приводи для виманювання грошей: на «операцію для матері», на її «поховання», на «військові потреби», на «лікування після поранення». У такий спосіб йому вдалося ошукати жінку на 302 000 грн, які вона перераховувала на картку його дружини.

Потерпіла у суді пояснила, що кілька років періодично спілкувалася з обвинуваченим у фейсбуці й повірила, що він справді служить у ЗСУ. Коли згодом дізналася правду, вимагала повернення грошей, однак той уникав спілкування й заблокував її у телефоні.

Красилівський районний суд Хмельницької області визнав його винним за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) та призначив остаточне покарання – 5 років 2 місяці позбавлення волі.

Вирок оскаржили прокурор і обвинувачений. Прокурор наголошував, що призначене покарання є занадто м’яким, і просив його посилити. Сам обвинувачений наполягав на виправданні, заявляючи, що він не шахраював, а нібито брав гроші в борг.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд відхилив аргументи сторони захисту, вказавши, що повернення коштів після звернення потерпілої до поліції та наявність розписки не спростовують шахрайських дій обвинуваченого.

З доводами прокурора колегія суддів погодилася та зазначила, що суд першої інстанції не повною мірою врахував характер і ступінь тяжкості злочину, особу обвинуваченого та його ставлення до скоєного.

За результатами апеляційного перегляду суд залишив без задоволення апеляційну скаргу обвинуваченого, апеляційну скаргу прокурора задовольнив частково: скасував вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий, засудивши обвинуваченого остаточно до 6 років позбавлення волі.

Суд урахував, що чоловік уже був засуджений за злочини проти власності, має не зняту й непогашену судимість, характеризується негативно. Суд також відзначив тривалість злочинних дій: протягом п’яти місяців він вводив жінку в оману 12 разів та заволодів її коштами на загальну суму 302 000 грн, чим заподіяв їй значної шкоди.

З повним текстом вироку апеляційного суду у справі № 677/153/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

