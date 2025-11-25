Апелляционный суд ужесточил наказание мошеннику, который обманул мать погибшего воина на 302 000 гривен

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел дело мошенника, выдававшего себя за военного и наживавшегося на горе матери погибшего воина.

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел приговор 28-летнему жителю Красиловской городской общины, признанному виновным в повторном мошенничестве, которое причинило потерпевшей значительный ущерб. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Согласно приговору суда, в феврале 2023 года из социальных сетей обвиняемый узнал, что у давней знакомой на войне погиб сын-военнослужащий. Понимая, что в связи с этим женщина может получить государственные выплаты, он возобновил с ней переписку в мессенджере.

Мужчина написал, что якобы проходит обучение на военном полигоне, после чего начал придумывать различные поводы для выманивания денег: на «операцию для матери», на её «похороны», на «военные нужды», на «лечение после ранения». Таким образом ему удалось обмануть женщину на 302 000 грн, которые она перечисляла на карту его жены.

Потерпевшая в суде пояснила, что несколько лет периодически общалась с обвиняемым в фейсбуке и поверила, что он действительно служит в ВСУ. Когда позже узнала правду, потребовала вернуть деньги, однако он избегал общения и заблокировал её в телефоне.

Красиловский районный суд Хмельницкой области признал его виновным по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество) и назначил окончательное наказание — 5 лет 2 месяца лишения свободы.

Приговор обжаловали прокурор и обвиняемый. Прокурор подчёркивал, что назначенное наказание является слишком мягким, и просил его усилить. Сам обвиняемый настаивал на оправдании, заявляя, что он не мошенничал, а якобы брал деньги в долг.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд отклонил аргументы стороны защиты, указав, что возврат средств после обращения потерпевшей в полицию и наличие расписки не опровергают мошеннических действий обвиняемого.

С доводами прокурора коллегия судей согласилась и отметила, что суд первой инстанции не в полной мере учёл характер и степень тяжести преступления, личность обвиняемого и его отношение к содеянному.

По результатам апелляционного пересмотра суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу обвиняемого, апелляционную жалобу прокурора удовлетворил частично: отменил приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания и вынес новый, окончательно назначив обвиняемому 6 лет лишения свободы.

Суд учёл, что мужчина уже был осуждён за преступления против собственности, имеет неснятую и непогашенную судимость, характеризуется отрицательно. Суд также отметил продолжительность преступных действий: в течение пяти месяцев он вводил женщину в заблуждение 12 раз и завладел её средствами на общую сумму 302 000 грн, чем причинил ей значительный ущерб.

С полным текстом приговора апелляционного суда по делу № 677/153/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

