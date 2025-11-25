  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляционный суд ужесточил наказание мошеннику, который обманул мать погибшего воина на 302 000 гривен

20:48, 25 ноября 2025
Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел дело мошенника, выдававшего себя за военного и наживавшегося на горе матери погибшего воина.
Апелляционный суд ужесточил наказание мошеннику, который обманул мать погибшего воина на 302 000 гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел приговор 28-летнему жителю Красиловской городской общины, признанному виновным в повторном мошенничестве, которое причинило потерпевшей значительный ущерб. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Согласно приговору суда, в феврале 2023 года из социальных сетей обвиняемый узнал, что у давней знакомой на войне погиб сын-военнослужащий. Понимая, что в связи с этим женщина может получить государственные выплаты, он возобновил с ней переписку в мессенджере.

Мужчина написал, что якобы проходит обучение на военном полигоне, после чего начал придумывать различные поводы для выманивания денег: на «операцию для матери», на её «похороны», на «военные нужды», на «лечение после ранения». Таким образом ему удалось обмануть женщину на 302 000 грн, которые она перечисляла на карту его жены.

Потерпевшая в суде пояснила, что несколько лет периодически общалась с обвиняемым в фейсбуке и поверила, что он действительно служит в ВСУ. Когда позже узнала правду, потребовала вернуть деньги, однако он избегал общения и заблокировал её в телефоне.

Красиловский районный суд Хмельницкой области признал его виновным по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество) и назначил окончательное наказание — 5 лет 2 месяца лишения свободы.

Приговор обжаловали прокурор и обвиняемый. Прокурор подчёркивал, что назначенное наказание является слишком мягким, и просил его усилить. Сам обвиняемый настаивал на оправдании, заявляя, что он не мошенничал, а якобы брал деньги в долг.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд отклонил аргументы стороны защиты, указав, что возврат средств после обращения потерпевшей в полицию и наличие расписки не опровергают мошеннических действий обвиняемого.

С доводами прокурора коллегия судей согласилась и отметила, что суд первой инстанции не в полной мере учёл характер и степень тяжести преступления, личность обвиняемого и его отношение к содеянному.

По результатам апелляционного пересмотра суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу обвиняемого, апелляционную жалобу прокурора удовлетворил частично: отменил приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания и вынес новый, окончательно назначив обвиняемому 6 лет лишения свободы.

Суд учёл, что мужчина уже был осуждён за преступления против собственности, имеет неснятую и непогашенную судимость, характеризуется отрицательно. Суд также отметил продолжительность преступных действий: в течение пяти месяцев он вводил женщину в заблуждение 12 раз и завладел её средствами на общую сумму 302 000 грн, чем причинил ей значительный ущерб.

С полным текстом приговора апелляционного суда по делу № 677/153/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд мошенник военные апелляция судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Юридическое сообщество выступает против назначения на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру, ссылаясь на Конституцию и сомнения в компетентности конкурсных комиссий

Назначение на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру противоречит Конституции и не гарантирует оценки профессиональных навыков кандидата.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]