Пеня за неуплаченные алименты: при каких условиях ее взыскивают и как подать иск

Какие действия помогут взыскать дополнительные средства с должника законным путем.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если отец или мать не уплачивают алименты на содержание ребенка вовремя — начисляется пеня. Ее можно взыскать в принудительном порядке, по решению суда. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как это сделать.

1. Получите справку о задолженности

Обратитесь к государственному или частному исполнителю, у которого открыто исполнительное производство, с заявлением о предоставлении расчета задолженности по уплате алиментов.

2. Рассчитайте сумму пени

Пеня = (Сумма задолженности за каждый месяц × 1%) × количество дней просрочки.

Пример: Если долг за ноябрь 2025 года составляет 2 000 грн, а он не уплачен в течение 30 дней: 2 000 × 1% × 30 = 600 грн пени.

Общая сумма пени не может превышать 100% долга.

3. Подготовьте иск в суд

В исковом заявлении необходимо указать:

решение суда или договор об уплате алиментов

период просрочки

справку о расчете задолженности от государственного или частного исполнителя

требование о взыскании пени.

К исковому заявлению приложите необходимые документы и подайте его в суд по месту проживания (пребывания) ответчика или истца. Судебный сбор уплачивать не нужно.

4. Ожидайте рассмотрения дела

Если суд примет решение о взыскании пени, после вступления его в законную силу обратитесь в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа.

Полученный исполнительный лист подайте в исполнительную службу для открытия исполнительного производства и принудительного исполнения решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.