  1. В Україні
  2. / Суспільство

Пеня за несплачені аліменти: за яких умов її стягують і як подати позов

11:48, 5 січня 2026
Які дії допоможуть стягнути додаткові кошти з боржника законним шляхом.
Якщо батько або мати не сплачують аліменти на утримання дитини вчасно — нараховується пеня. Її можна стягнути в примусовому порядку, за рішенням суду. У Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги роз’яснили, як це зробити.

1. Отримайте довідку про заборгованість

Зверніться до державного або приватного виконавця, у якого відкрите виконавче провадження, із заявою про надання розрахунку заборгованості зі сплати аліментів.

2. Розрахуйте суму пені

Пеня = (Сума заборгованості за кожен місяць × 1%) × кількість днів прострочення.

Приклад: Якщо борг за листопад 2025 року становить 2 000 грн, а його не сплачено впродовж 30 днів: 2 000 × 1% × 30 = 600 грн пені.

Загальна сума пені не може перевищувати 100% боргу.

3. Підготуйте позов до суду

У позовній заяві потрібно зазначити:

  • рішення суду або договір про сплату аліментів
  • період прострочення
  • довідку про розрахунок заборгованості від державного або приватного виконавця
  • вимогу про стягнення пені.

До позовної заяви додайте необхідні документи та подайте її до суду за місцем проживання (перебування) відповідача або позивача. Судовий збір сплачувати не потрібно.

4. Очікуйте розгляду справи

Якщо суд ухвалить рішення про стягнення пені, після набрання ним законної сили зверніться до суду із заявою про видачу виконавчого листа.

Отриманий виконавчий лист подайте до виконавчої служби для відкриття виконавчого провадження та примусового виконання рішення.

гроші діти аліменти

