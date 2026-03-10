З’їзд суддів України обиратиме двох членів ВРП: хто претендує на посади

Зʼїзд обиратиме членів ВРП із пʼятірки рекомендованих Етичною радою кандидатів.

У Києві сьогодні розпочнеться XX черговий з’їзд суддів України, який, без перебільшення, для юридичної спільноти можна назвати довгоочікуваним після 19 місяців перерви. Одним із ключових питань порядку денного стане обрання членів Вищої ради правосуддя на дві вакантні посади. Як вже писала «Судово-юридична газета», обрання двох членів Вищої ради правосуддя за квотою з’їзду є необхідним для забезпечення повноважності дисциплінарних палат ВРП та реалізації її функцій.

Рада суддів України повідомляла, що співбесіди з кандидатами на ці посади були завершені у грудні 2025 року. За їх результатами Етична рада сформувала перелік осіб, рекомендованих для обрання з’їздом. Процес відбору включав ретельну перевірку професійних компетенцій, етичних стандартів та відсутності корупційних ризиків, відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Такими, що відповідають встановленим критеріям для зайняття посади члена ВРП від з’їзду суддів, визнано п’ятьох кандидатів:

1. Круподеря Дмитро Олександрович

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, доктор філософії у галузі права.

Професійну діяльність розпочав у 1997 році в органах прокуратури, де працював на посадах помічника прокурора, прокурора відділу підтримання державного обвинувачення прокуратури Донецької області та заступника прокурора м. Євпаторії АР Крим. У 2004–2007 роках — прокурор відділу участі прокурорів у кримінальному судочинстві прокуратури Донецької області. У 2011 році призначений суддею Калінінського районного суду м. Горлівки Донецької області, у 2018 році переведений до Донецького апеляційного суду. З 2021 року є секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду у м. Бахмут. З жовтня 2022 року відряджений до Дніпровського апеляційного суду, де працює суддею та секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ.

2. Спірідонова Тетяна Вікторівна

Юридичну освіту здобула у Хмельницькому інституті регіонального управління та права. Працювала у системі органів юстиції, зокрема заступницею начальника управління — начальницею відділу реєстрації актів громадянського стану Хмельницького районного управління юстиції. У 2002 році призначена суддею Хмельницького районного суду. З 2004 року — суддя Хмельницького міськрайонного суду. У 2008 році обрана суддею цього суду безстроков Із 2013 року працює в апеляційній інстанції: спочатку в Апеляційному суді Хмельницької області, з 2018 року — у Хмельницькому апеляційному суді. У 2021–2024 роках очолювала цей суд. З квітня 2024 року — суддя Хмельницького апеляційного суду.

3. Ступак Тетяна Сергіївна

Закінчила Інститут підготовки професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія». Працювала юристом у комунальних та приватних установах, зокрема в медичних центрах. У 2019–2020 роках — помічник судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області. З 2020 року — суддя цього ж суду.

4. Товстолужський Олег Володимирович

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та Національну академію внутрішніх справ України. Трудову діяльність розпочав у 1988 році в Червонозаводському районному народному суді м. Харкова, де працював завгоспом і діловодом. У 1989–1991 роках проходив строкову службу в Збройних силах, після чого у 1992–2001 роках служив в органах внутрішніх справ, обіймаючи посади оперуповноваженого, слідчого та керівні посади у підрозділах МВС у Харківській і Дніпропетровській областях. 12 листопада 2002 року призначений суддею Валківського районного суду Харківської області, у 2006 році очолив цей суд та у 2008, 2015 і 2021 роках знову обирався його головою. З березня 2022 року мобілізований до Збройних Сил України.

5. Яворська Наталія Іванівна

Освіту юриста здобула у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Працювала судовим виконавцем та консультантом Снігурівського районного суду Миколаївської області, викладала правові дисципліни у Херсонському кооперативному економіко-правовому коледжі. У 2002–2013 роках — суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області. З 2013 року — суддя Городоцького районного суду Львівської області, де також обиралася головою суду на три роки.

Саме з цієї п’ятірки рекомендованих кандидатів делегати з’їзду спробують обрати двох членів Вищої ради правосуддя для заповнення вакантних посад.

«Судово-юридична газета» стежитиме за процесом обрання нових членів ВРП від з’їзду суддів та інформуватиме читачів про всі важливі рішення та події Зʼїзду.

