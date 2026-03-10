Ціни на нафту різко обвалилися — скільки коштує барель марки Brent

Вартість ф'ючерсу бареля нафти марки Brent різко знизилася.

Ціна на нафту різко впала після того, як президент США Дональд Трамп заявив CBS, що війна з Іраном «практично завершена».

Вартість ф'ючерсу бареля нафти марки Brent на лондонській біржі ICE знизилася з майже $119 за барель до $92.

Ціна на West Texas Intermediate за барель знизилася до $81,19 після попереднього зростання на 31% під час азійської торгової сесії.

За даними Reuters, США розглядають низку заходів для стримування зростання цін на нафту.

У Білому домі також обговорюють розпродаж нафти зі стратегічного резерву, спільне вивільнення запасів країнами G7, обмеження експорту палива з США, тимчасове скасування паливних податків, послаблення екологічних вимог до бензину і призупинення дії протекціоністського закону Джонса.

Додатково Вашингтон намагається підтримати танкерні перевезення через Ормузьку протоку, пропонуючи до $20 млрд перестрахування для суден. Однак аналітики відзначають, що реальні можливості швидко знизити ціни обмежені, поки війна заважає експорту нафти з регіону, через який проходить близько 20% світових поставок.

