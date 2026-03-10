  1. У світі

Дональд Трамп пригрозив Ірану за зупинку нафти через Ормузьку протоку

08:14, 10 березня 2026
Дональд Трамп назвав своє попередження «подарунком США Китаю і всім країнам, які активно використовують Ормузьку протоку».
Дональд Трамп пригрозив Ірану за зупинку нафти через Ормузьку протоку
США завдадуть по Ірану в 20 разів сильнішого удару, якщо Тегеран спробує зупинити постачання нафти через Ормузьку протоку. Про це заявив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Якщо Іран зробить які-небудь дії, які зупинять потік нафти в Ормузькій протоці, США завдадуть йому удару в двадцять разів сильніше, ніж до цього», - каже Трамп.

За його словами, крім цього США знищать легкодоступні цілі, які зроблять відновлення Ірану практично неможливим.

«Смерть, вогонь і лють обрушаться на нього - але я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося», - ідеться в публікації.

Крім того, Трамп назвав своє попередження «подарунком США Китаю і всім країнам, які активно використовують Ормузьку протоку». Американський президент висловив сподівання, що «цей жест буде високо оцінений».

США Іран

Стрічка новин

Блоги
Публікації
