Дональд Трамп пригрозил Ирану из-за остановки нефти через Ормузский пролив

Дональд Трамп назвал свое предупреждение «подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США нанесут по Ирану удар в 20 раз сильнее, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут по нему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого», — говорит Трамп.

По его словам, кроме этого США уничтожат легкодоступные цели, что сделает восстановление Ирана практически невозможным.

«Смерть, огонь и ярость обрушатся на него — но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло», — говорится в публикации.

Кроме того, Трамп назвал свое предупреждение «подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив». Американский президент выразил надежду, что «этот жест будет высоко оценен».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.