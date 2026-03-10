  1. В мире

Дональд Трамп пригрозил Ирану из-за остановки нефти через Ормузский пролив

08:14, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп назвал свое предупреждение «подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив».
Дональд Трамп пригрозил Ирану из-за остановки нефти через Ормузский пролив
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США нанесут по Ирану удар в 20 раз сильнее, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут по нему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого», — говорит Трамп.

По его словам, кроме этого США уничтожат легкодоступные цели, что сделает восстановление Ирана практически невозможным.

«Смерть, огонь и ярость обрушатся на него — но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло», — говорится в публикации.

Кроме того, Трамп назвал свое предупреждение «подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив». Американский президент выразил надежду, что «этот жест будет высоко оценен».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.

БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

ВККС и отбор судей: масштабы процедуры, дефицит кадров и организационные вызовы

Деятельность ВККС: масштабный отбор на должности судей местных судов продолжается.

Съезд судей Украины будет избирать двух членов ВСП: кто претендует на должности

Съезд будет избирать членов ВСП из пятерки рекомендованных Этическим советом кандидатов.

Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]