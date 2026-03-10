  1. В Украине
  2. / Общество

Пасха 2026: когда празднуют православные и католики в Украине

08:50, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дата Пасхи в 2026 году будет отличаться для разных конфессий.
Пасха 2026: когда празднуют православные и католики в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году христиане разных конфессий снова будут праздновать Пасху в разные дни. Для православных и греко-католиков праздник Воскресения Иисуса Христа приходится на 12 апреля, тогда как римо-католики будут отмечать Пасху 5 апреля.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Такая разница в датах возникает из-за различных способов расчета дня Пасхи. При этом иногда празднование может совпадать. Например, в 2025 году христиане восточного и западного обрядов отмечали Пасху вместе — 20 апреля.

Пасха является одним из главных праздников христианства наряду с Рождеством. Однако исторически сложилось так, что ее дата не является фиксированной и каждый год меняется. Из-за этого у разных конфессий она может не совпадать. Рассказываем, почему так происходит, когда даты могут совпадать и как верующие традиционно готовятся к этому празднику.

Почему Пасху 2026 года празднуют в разные даты

Дату Пасхи определяют по специальной церковной системе расчета, которая учитывает календарь, используемый той или иной конфессией. Римско-католическая церковь применяет григорианский календарь, тогда как православные и греко-католики традиционно ориентируются на юлианский.

Из-за различий между календарями дата Пасхи может как совпадать, так и значительно отличаться. Иногда празднование даже приходится на разные месяцы — подобная ситуация, например, была в 2024 году.При определении даты Пасхи учитывают не только солнечный календарь, но и лунный цикл. Кроме того, важным условием является то, что праздник всегда приходится на воскресенье, ведь именно в этот день, согласно христианской традиции, произошло воскресение Иисуса Христа.

Готовиться к Пасхе христиане начинают задолго до самого праздника. После недели Масленицы, которая в этом году приходилась на период с 16 по 22 февраля, начинается Пасхальный пост, который также называют Великим постом. Он длится 40 дней.

После сорокадневного поста верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В 2026 году у православных и греко-католиков этот праздник приходится на 5 апреля.

Последнюю неделю перед Пасхой называют Страстной неделей. Каждый день этого периода в храмах проходят особые богослужения, во время которых вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.

БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

ВККС и отбор судей: масштабы процедуры, дефицит кадров и организационные вызовы

Деятельность ВККС: масштабный отбор на должности судей местных судов продолжается.

Съезд судей Украины будет избирать двух членов ВСП: кто претендует на должности

Съезд будет избирать членов ВСП из пятерки рекомендованных Этическим советом кандидатов.

Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]