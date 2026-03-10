Пасха 2026: когда празднуют православные и католики в Украине

Дата Пасхи в 2026 году будет отличаться для разных конфессий.

В 2026 году христиане разных конфессий снова будут праздновать Пасху в разные дни. Для православных и греко-католиков праздник Воскресения Иисуса Христа приходится на 12 апреля, тогда как римо-католики будут отмечать Пасху 5 апреля.

Такая разница в датах возникает из-за различных способов расчета дня Пасхи. При этом иногда празднование может совпадать. Например, в 2025 году христиане восточного и западного обрядов отмечали Пасху вместе — 20 апреля.

Пасха является одним из главных праздников христианства наряду с Рождеством. Однако исторически сложилось так, что ее дата не является фиксированной и каждый год меняется. Из-за этого у разных конфессий она может не совпадать. Рассказываем, почему так происходит, когда даты могут совпадать и как верующие традиционно готовятся к этому празднику.

Почему Пасху 2026 года празднуют в разные даты

Дату Пасхи определяют по специальной церковной системе расчета, которая учитывает календарь, используемый той или иной конфессией. Римско-католическая церковь применяет григорианский календарь, тогда как православные и греко-католики традиционно ориентируются на юлианский.

Из-за различий между календарями дата Пасхи может как совпадать, так и значительно отличаться. Иногда празднование даже приходится на разные месяцы — подобная ситуация, например, была в 2024 году.При определении даты Пасхи учитывают не только солнечный календарь, но и лунный цикл. Кроме того, важным условием является то, что праздник всегда приходится на воскресенье, ведь именно в этот день, согласно христианской традиции, произошло воскресение Иисуса Христа.

Готовиться к Пасхе христиане начинают задолго до самого праздника. После недели Масленицы, которая в этом году приходилась на период с 16 по 22 февраля, начинается Пасхальный пост, который также называют Великим постом. Он длится 40 дней.

После сорокадневного поста верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В 2026 году у православных и греко-католиков этот праздник приходится на 5 апреля.

Последнюю неделю перед Пасхой называют Страстной неделей. Каждый день этого периода в храмах проходят особые богослужения, во время которых вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

