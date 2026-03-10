10 марта отмечается Международный день женщин-судей

Ежегодно 10 марта мировое сообщество отмечает Международный день женщин-судей, призванный подчеркнуть важную роль женщин в осуществлении правосудия, утверждении верховенства права и обеспечении равного доступа к правосудию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 10 марта, в Украине и мире отмечается Международный день женщин-судей.

Праздник установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН — резолюцией A/RES/75/274, принятой 28 апреля 2021 года. Инициатива введения этой даты стала важным шагом в признании вклада женщин в развитие правового государства, утверждение принципа верховенства права и укрепление демократических институтов.

На протяжении столетий судебная система в большинстве стран мира оставалась почти полностью мужской сферой. Женщины длительное время не имели доступа к юридическому образованию и, как следствие, к судейской профессии. Лишь в ХХ веке, вместе с расширением прав женщин и развитием движений за гендерное равенство, ситуация начала постепенно меняться.

Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области подготовил подборку интересных фактов о женщинах-судьях из разных стран.

Флоренс Аллен — первая женщина, избранная судьей суда общей юрисдикции в США в 1920 году. Уже через 2 года — в 1922 году — она стала первой женщиной-судьей апелляционного суда в США.

Сандра О’Коннор — первая женщина-судья Верховного суда США (1981 год).

Тахани Аль-Гебали в 2003 году стала первой женщиной, назначенной на должность судьи в Египте, и оставалась единственной до 2007 года. Также она была первой женщиной, которую в 2003 году назначили вице-президентом Верховного конституционного суда Египта.

Анна Чанди стала одной из самых успешных юристок Индии. В 1937 году она была первой женщиной-судьей в своей стране, а позже, в 1959 году, также первой женщиной-судьей Высшего суда Индии.

Джоанна Кундман и Гертруда Жаклин в 1947 году стали первыми женщинами-судьями в Австрии.

Леа Киви и Трийну Верник в 1993 году стали первыми женщинами, назначенными судьями Верховного суда Республики Эстония.

Одной из самых известных женщин-судей послевоенной Германии стала Гизела Нимейер. С 1966 года она была судьей Финансового суда Дюссельдорфа, с 1972 года — судьей Федерального финансового суда, а в 1977 году избрана судьей Федерального конституционного суда.

Ванда Грабиньска была назначена на должность судьи в Польше еще в 1925 году, став первой женщиной-судьей республики. Интересно, что почти через 100 лет, в 2024 году, Анна Адамска-Галлант стала первой женщиной-судьей от Польши уже в Европейском суде по правам человека.

Шейха Маха Мансур Салман Ясмин аль-Тани. Именно ее в 2010 году назначили на должность судьи впервые в истории Катара. Кстати, в 2013 году она вошла в рейтинг Топ-100 самых влиятельных женщин арабского мира, заняв 6-е место. Одной из немногих женщин, специализирующихся на уголовном судопроизводстве, стала еще одна катарская судья Верховного суда Фатима Абдулла аль-Мал. Именно в Катаре в 2020 году была провозглашена инициатива отмечать Всемирный день женщин-судей под эгидой ООН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.