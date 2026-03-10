Цены на нефть резко обвалились — сколько стоит баррель марки Brent

Стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent резко снизилась.

Фото: glavcom.ua

Цена на нефть резко упала после того, как президент США Дональд Трамп заявил CBS, что война с Ираном «практически завершена».

Стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась с почти $119 за баррель до $92.

Цена на West Texas Intermediate за баррель снизилась до $81,19 после предыдущего роста на 31% во время азиатской торговой сессии.

По данным Reuters, США рассматривают ряд мер для сдерживания роста цен на нефть.

В Белом доме также обсуждают распродажу нефти из стратегического резерва, совместное высвобождение запасов странами G7, ограничение экспорта топлива из США, временную отмену топливных налогов, ослабление экологических требований к бензину и приостановку действия протекционистского закона Джонса.

Дополнительно Вашингтон пытается поддержать танкерные перевозки через Ормузский пролив, предлагая до $20 млрд перестрахования для судов. Однако аналитики отмечают, что реальные возможности быстро снизить цены ограничены, пока война мешает экспорту нефти из региона, через который проходит около 20% мировых поставок.

