  1. В мире

Цены на нефть резко обвалились — сколько стоит баррель марки Brent

08:32, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent резко снизилась.
Цены на нефть резко обвалились — сколько стоит баррель марки Brent
Фото: glavcom.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Цена на нефть резко упала после того, как президент США Дональд Трамп заявил CBS, что война с Ираном «практически завершена».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась с почти $119 за баррель до $92.

Цена на West Texas Intermediate за баррель снизилась до $81,19 после предыдущего роста на 31% во время азиатской торговой сессии.

По данным Reuters, США рассматривают ряд мер для сдерживания роста цен на нефть.

В Белом доме также обсуждают распродажу нефти из стратегического резерва, совместное высвобождение запасов странами G7, ограничение экспорта топлива из США, временную отмену топливных налогов, ослабление экологических требований к бензину и приостановку действия протекционистского закона Джонса.

Дополнительно Вашингтон пытается поддержать танкерные перевозки через Ормузский пролив, предлагая до $20 млрд перестрахования для судов. Однако аналитики отмечают, что реальные возможности быстро снизить цены ограничены, пока война мешает экспорту нефти из региона, через который проходит около 20% мировых поставок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нефть

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.

БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

ВККС и отбор судей: масштабы процедуры, дефицит кадров и организационные вызовы

Деятельность ВККС: масштабный отбор на должности судей местных судов продолжается.

Съезд судей Украины будет избирать двух членов ВСП: кто претендует на должности

Съезд будет избирать членов ВСП из пятерки рекомендованных Этическим советом кандидатов.

Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]