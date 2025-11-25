Поліція встановила обставини інциденту в укритті на Подолі під час обстрілу Києва: що відомо

Правоохоронці встановили, що доступ до однієї з кімнат укриття обмежувала 69-річна місцева жителька.

Столична поліція оприлюднила деталі інциденту, який стався в одному з укриттів Подільського району під час ворожої атаки на Київ.

Нагадаємо, що поліція розпочала перевірку після появи в соцмережах інформації про можливе обмеження доступу до укриття у Подільському районі. У публікаціях йшлося про те, що в приміщенні однієї з місцевих бібліотек жінка начебто не впускала мешканців до частини сховища.

Згодом у поліції повідомили, що правоохоронці встановили, що доступ до однієї з кімнат укриття обмежувала 69-річна місцева жителька. Разом з іншими мешканцями вона самовільно облаштувала приміщення меблями для власного комфорту. При цьому всі інші кімнати укриття залишалися відкритими та доступними для користування під час тривоги.

Поліцейські заявили, що провели профілактичну бесіду з мешканцями будинку й наголосили: усі приміщення захисних споруд мають бути у вільному доступі та не можуть блокуватися за жодних обставин.

Також 69-річну жінку, яка некоректно спілкувалася з іншою киянкою під час інциденту, притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

