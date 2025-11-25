  1. В Україні

У Києві поліція перевіряє інформацію про недопуск людей до укриття в бібліотеці на Подолі

09:26, 25 листопада 2025
Правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття.
У Києві поліція перевіряє інформацію про недопуск людей до укриття в бібліотеці на Подолі
Ілюстративне зображення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Столична поліція розпочала перевірку після появи в соцмережах інформації про можливе обмеження доступу до укриття у Подільському районі. У публікаціях йшлося про те, що в приміщенні однієї з місцевих бібліотек жінка начебто не впускала мешканців до частини сховища.

Правоохоронці направили на місце патрульний наряд. Поліцейські встановили учасників інциденту й врегулювали конфлікт між громадянами.

У Київській поліції повідомили, що наразі триває перевірка. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.

Нагадаємо, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати моніторингу укриттів по всій країні, який проводиться за його ініціативи з другого півріччя цього року. Мета перевірок — з’ясувати, чи дійсно захисні споруди готові приймати людей у разі небезпеки.

За його словами, перевірки засвідчили низку серйозних проблем:

  • 11,5% укриттів не мають безбар’єрного доступу;
  • 10,6% не обладнані засобами домедичної допомоги;
  • 8,8% не забезпечені запасами питної води;
  • у 37 випадках укриття, позначені на офіційних картах, фактично не існують або не функціонують.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ укриття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]