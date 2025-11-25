У Києві поліція перевіряє інформацію про недопуск людей до укриття в бібліотеці на Подолі

Правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття.

Столична поліція розпочала перевірку після появи в соцмережах інформації про можливе обмеження доступу до укриття у Подільському районі. У публікаціях йшлося про те, що в приміщенні однієї з місцевих бібліотек жінка начебто не впускала мешканців до частини сховища.

Правоохоронці направили на місце патрульний наряд. Поліцейські встановили учасників інциденту й врегулювали конфлікт між громадянами.

У Київській поліції повідомили, що наразі триває перевірка. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.

Нагадаємо, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати моніторингу укриттів по всій країні, який проводиться за його ініціативи з другого півріччя цього року. Мета перевірок — з’ясувати, чи дійсно захисні споруди готові приймати людей у разі небезпеки.

За його словами, перевірки засвідчили низку серйозних проблем:

11,5% укриттів не мають безбар’єрного доступу;

10,6% не обладнані засобами домедичної допомоги;

8,8% не забезпечені запасами питної води;

у 37 випадках укриття, позначені на офіційних картах, фактично не існують або не функціонують.

