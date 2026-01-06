Масштабна ДТП на Харківщині: легковик зіткнувся з маршруткою, 18 постраждалих, більшість — у лікарні

В результаті зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали 18 осіб віком від 17 до 70 років

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Харківщині сталася масштабна ДТП за участі легковика та маршрутного автобуса. Серед постраждалих 18 осіб.

Як повідомили в поліції, аварія трапилася 5 січня близько 15:45 у місті Південне.

За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sorento, який рухався у напрямку міста Мерефа, не впорався з керуванням. Унаслідок цього транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результаті зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали 18 осіб віком від 17 до 70 років. Серед постраждалих — пасажири автобуса, пасажир легкового автомобіля, а також водії обох транспортних засобів. Трьом жінкам медики надали допомогу безпосередньо на місці аварії, решту потерпілих госпіталізували до медичних закладів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.