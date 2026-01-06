Масштабное ДТП в Харьковской области: легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, 18 пострадавших, большинство — в больнице

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 18 человек в возрасте от 17 до 70 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области произошло масштабное ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Среди пострадавших — 18 человек.

Как сообщили в полиции, авария произошла 5 января около 15:45 в городе Южное.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento, который двигался в направлении города Мерефа, не справился с управлением. В результате транспортное средство выехало на встречную полосу движения и столкнулось с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 18 человек в возрасте от 17 до 70 лет. Среди пострадавших — пассажиры автобуса, пассажир легкового автомобиля, а также водители обоих транспортных средств. Трём женщинам медики оказали помощь непосредственно на месте аварии, остальных пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.