  1. В Украине

Масштабное ДТП в Харьковской области: легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, 18 пострадавших, большинство — в больнице

14:36, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 18 человек в возрасте от 17 до 70 лет.
Масштабное ДТП в Харьковской области: легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, 18 пострадавших, большинство — в больнице
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области произошло масштабное ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Среди пострадавших — 18 человек.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в полиции, авария произошла 5 января около 15:45 в городе Южное.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento, который двигался в направлении города Мерефа, не справился с управлением. В результате транспортное средство выехало на встречную полосу движения и столкнулось с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 18 человек в возрасте от 17 до 70 лет. Среди пострадавших — пассажиры автобуса, пассажир легкового автомобиля, а также водители обоих транспортных средств. Трём женщинам медики оказали помощь непосредственно на месте аварии, остальных пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП Харьков

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]