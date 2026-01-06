У 2026 році в Україні підвищили допомогу по безробіттю та компенсації роботодавцям

Держцентр зайнятості повідомив про нові розміри допомоги по безробіттю у 2026 році — вона зросла до 8647 грн.

У 2026 році в Україні зросли розміри допомоги по безробіттю: максимальна виплата становить 8 647 грн, мінімальна — 3 900 грн. Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

«З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата і тепер її розмір становить 8647 грн. Цей показник є ключовою економічною складовою активних програм сприяння зайнятості, які реалізовує Державна служба зайнятості. Тому разом із цим соціальним стандартом автоматично збільшуються і основні виплати допомоги для людей та компенсацій для бізнесу», - написала вона.

У 2025 році максимальна допомога по безробіттю становила 8 тис. грн, а мінімальна — 3 тис. грн. Від початку повномасштабного вторгнення таку допомогу отримали близько 1,4 млн громадян.

Також у 2026 році до 17 294 грн зросла компенсація роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які шукають роботу (торік — 16 тис. грн).

Розмір компенсації за працевлаштування ветеранів і ветеранок збільшився до 8 647 грн, а молоді віком до 35 років на перше робоче місце — до 4 323 грн.

«Завдяки цим компенсаційним програмам працевлаштовано майже 62 тис. внутрішньо переміщених громадян, майже 800 ветеранів і ветеранок, 2,8 тис молодих людей», - розповіла Жовтяк.

Крім того, збільшилися компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю: для людей з інвалідністю I групи — до 129 705 грн, II групи — до 86 470 грн (у 2025 році — 120 тис. і 80 тис. грн відповідно).

У межах проєкту «Армія відновлення» оплата за повний місяць суспільно корисних робіт тепер становить 12 970 грн, а для прифронтових територій та ветеранів — 17 294 грн. Загалом до тимчасових робіт у межах проєкту залучено 82 тис. людей, видано понад 330 тис. направлень.

