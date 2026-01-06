В 2026 году в Украине повысили помощь по безработице и компенсации работодателям

Госцентр занятости сообщил о новых размерах помощи по безработице в 2026 году — она выросла до 8647 грн.

Фото: PMG

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году в Украине выросли размеры пособия по безработице: максимальная выплата составляет 8 647 грн, минимальная — 3 900 грн. Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

«С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата и теперь ее размер составляет 8647 грн. Этот показатель является ключевой экономической составляющей активных программ содействия занятости, которые реализует Государственная служба занятости. Поэтому вместе с этим социальным стандартом автоматически увеличиваются и основные выплаты помощи для людей и компенсаций для бизнеса», — написала она.

В 2025 году максимальное пособие по безработице составляло 8 тыс. грн, а минимальное — 3 тыс. грн. С начала полномасштабного вторжения такую помощь получили около 1,4 млн граждан.

Также в 2026 году до 17 294 грн выросла компенсация работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, которые ищут работу (в прошлом году — 16 тыс. грн).

Размер компенсации за трудоустройство ветеранов и ветеранок увеличился до 8 647 грн, а молодежи в возрасте до 35 лет на первое рабочее место — до 4 323 грн.

«Благодаря этим компенсационным программам трудоустроено почти 62 тыс. внутренне перемещенных граждан, почти 800 ветеранов и ветеранок, 2,8 тыс. молодых людей», — рассказала Жовтяк.

Кроме того, увеличились компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью: для людей с инвалидностью I группы — до 129 705 грн, II группы — до 86 470 грн (в 2025 году — 120 тыс. и 80 тыс. грн соответственно).

В рамках проекта «Армия восстановления» оплата за полный месяц общественно полезных работ теперь составляет 12 970 грн, а для прифронтовых территорий и ветеранов — 17 294 грн. Всего к временным работам в рамках проекта привлечено 82 тыс. человек, выдано более 330 тыс. направлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.