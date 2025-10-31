Перевірки показали, що у десятках випадків укриття, позначені на офіційних картах, не існують – Омбудсман

У 37 випадках укриття, позначені на офіційних картах, фактично не існують або не функціонують.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати моніторингу укриттів по всій країні, який проводиться за його ініціативи з другого півріччя цього року. Мета перевірок — з’ясувати, чи дійсно захисні споруди готові приймати людей у разі небезпеки.

За словами Омбудсмана, станом на сьогодні здійснено 510 моніторингових візитів у 23 областях України, за результатами яких органам влади надано 2124 рекомендації.

Перевірки засвідчили низку серйозних проблем:

11,5% укриттів не мають безбар’єрного доступу;

10,6% не обладнані засобами домедичної допомоги;

8,8% не забезпечені запасами питної води;

у 37 випадках укриття, позначені на офіційних картах, фактично не існують або не функціонують.

Як приклад, у селищі Красноїльськ на Буковині виявлено, що укриття селищної ради не відповідає вимогам, а в одному з дитсадків замість укриття облаштовано кухню. Подібні порушення зафіксовано і в Івано-Франківській області, де частина даних в обласному реєстрі виявилася застарілою або недостовірною — за кількома адресами укриття були відсутні взагалі, а деякі громади області не внесли свої укриття до загального переліку області на офіційному вебсайті Івано-Франківської ОВА.

«Такі порушення — не окремі випадки, а системність. Саме тому за підсумками всіх перевірок ми сформуємо рекомендації Уряду, щоб удосконалити систему цивільного захисту й забезпечити людям реальне право на безпечне укриття», — наголосив Дмитро Лубінець.

До кінця року планується провести 1000 перевірок, результати яких стануть основою для аналітичних звітів про стан укриттів в Україні.

