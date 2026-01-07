Е-Посвідчення ветерана не з’являється в Дії — як це виправити

Як оновити дані в Реєстрі ветеранів війни для коректного відображення е-Посвідчення ветерана в Дії.

Рівненський обласний ТЦК та СП нагадав, як оновити дані в Реєстрі ветеранів війни для коректного відображення е-Посвідчення ветерана в Дії.

Якщо дані про ваш статус передані до ЄДРВВ — е-Посвідчення автоматично підтягнеться і відобразиться в Дії.

Якщо ж документ не знайдено, наведено подальші кроки:

Якщо е-Посвідчення не відображається в Дії

Варіант 1. Дані передані до Реєстру, але не в повному обсязі.

Потрібно надіслати електронне звернення до Мінветеранів для уточнення інформації.

Варіант 2. Дані взагалі не передані до Реєстру

Рекомендується:

звернутися особисто до органу, який надав статус, з проханням передати дані до ЄДРВВ або

надіслати електронне звернення до Мінветеранів із проханням витребувати документи (із зазначенням переліку обов’язкових документів).

В ТЦК наголошують, що процес додавання даних до Реєстру після їх витребування займає більше часу, ніж звичайне оновлення.

Термін розгляду — індивідуальний: від 1 дня до 1 місяця, залежно від конкретної ситуації.

