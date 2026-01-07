Е-Удостоверение ветерана не появляется в Дии — как это исправить
Ровенский областной ТЦК и СП напомнил, как обновить данные в Реестре ветеранов войны для корректного отображения е-Удостоверения ветерана в Дии.
Если данные о вашем статусе переданы в ЕГРВВ — е-Удостоверение автоматически подтянется и отобразится в Дии.
Если же документ не найден, приведены дальнейшие шаги:
Если е-Удостоверение не отображается в Дии
Вариант 1. Данные переданы в Реестр, но не в полном обьеме.
Нужно направить электронное обращение в Минветеранов для уточнения информации.
Вариант 2. Данные вообще не переданы в Реестр
Рекомендуется:
- обратиться лично в орган, который предоставил статус, с просьбой передать данные в ЕГРВВ или
- направить электронное обращение в Минветеранов с просьбой истребовать документы (с указанием перечня обязательных документов).
В ТЦК подчеркивают, что процесс добавления данных в Реестр после их истребования занимает больше времени, чем обычное обновление.
Срок рассмотрения — индивидуальный: от 1 дня до 1 месяца, в зависимости от конкретной ситуации.
