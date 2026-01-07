Е-Удостоверение ветерана не появляется в Дии — как это исправить

Как обновить данные в Реестре ветеранов войны для корректного отображения е-Удостоверения ветерана в Дии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский областной ТЦК и СП напомнил, как обновить данные в Реестре ветеранов войны для корректного отображения е-Удостоверения ветерана в Дии.

Если данные о вашем статусе переданы в ЕГРВВ — е-Удостоверение автоматически подтянется и отобразится в Дии.

Если же документ не найден, приведены дальнейшие шаги:

Если е-Удостоверение не отображается в Дии

Вариант 1. Данные переданы в Реестр, но не в полном обьеме.

Нужно направить электронное обращение в Минветеранов для уточнения информации.

Вариант 2. Данные вообще не переданы в Реестр

Рекомендуется:

обратиться лично в орган, который предоставил статус, с просьбой передать данные в ЕГРВВ или

направить электронное обращение в Минветеранов с просьбой истребовать документы (с указанием перечня обязательных документов).

В ТЦК подчеркивают, что процесс добавления данных в Реестр после их истребования занимает больше времени, чем обычное обновление.

Срок рассмотрения — индивидуальный: от 1 дня до 1 месяца, в зависимости от конкретной ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.