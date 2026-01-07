Судили українця, який до полону воював проти ЗСУ на Херсонському та Донецькому напрямках

30-річного громадянина України засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зарічний районний суд міста Суми вироком від 5 січня засудив 30-річного громадянина України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Обставини справи

Судом встановлено, що громадянин України у лютому 2023 року, перебуваючи у тимчасово окупованому РФ м. Севастополь АР Крим, уклав контракт з міністерством оборони РФ про проходження військової служби в збройних силах РФ. Надалі приступив до виконання бойових завдань проти підрозділів Збройних Сил України, обіймаючи посаду стрільця та беручи участь у бойових діях на території Херсонської та Донецької областей. У серпні 2024 року обвинуваченого було взято в полон військовослужбовцями Збройних Сил України на території Курської області російської федерації.

Рішення суду

Зарічний районний суд у справі № 591/1357/25 ухвалила рішення про засудження до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 111 КК України.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.