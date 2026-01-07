Судили украинца, который до плена воевал против ВСУ на Херсонском и Донецком направлениях

30-летний гражданин Украины приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.

Заречный районный суд города Сумы приговором от 5 января приговорил 30-летнего гражданина Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Обстоятельства дела

Судом установлено, что гражданин Украины в феврале 2023 года, находясь во временно оккупированном РФ г. Севастополь АР Крым, заключил контракт с министерством обороны РФ о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ. В дальнейшем приступил к выполнению боевых задач против подразделений Вооруженных Сил Украины, занимая должность стрелка и участвуя в боевых действиях на территории Херсонской и Донецкой областей. В августе 2024 года обвиняемый был взят в плен военнослужащими Вооруженных Сил Украины на территории Курской области Российской Федерации.

Решение суда

Заречный районный суд по делу № 591/1357/25 принял решение о приговоре к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

