Зеленський у Нікосії обговорив з лідерами ЄС оборонну підтримку та вступ України до Євросоюзу

Ключовими темами стали пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, безпекова допомога та мирні зусилля.

Фото: ОП

У Нікосії Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомили в Офісі Президента, головною темою переговорів стали пріоритети головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. Серед них — посилення оборонної допомоги Україні та досягнення реального поступу в переговорах щодо вступу України до ЄС.

Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за участь у спільній роботі, спрямованій на досягнення справедливого миру. Він наголосив, що Європа має відігравати важливу роль у всіх мирних ініціативах, а спільні інтереси сторін повинні бути належним чином захищені.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили оборонній підтримці України з боку країн Європейського Союзу, зокрема посиленню протиповітряної оборони, розвитку бойової авіації та виробництву безпілотників. Також обговорювалася співпраця в межах фінансового інструменту SAFE.

Президент України зазначив, що рішення про виділення 90 млрд євро на підтримку України є безпрецедентним і матиме конкретний вплив як на обороноздатність держави, так і на безпеку всієї Європи. Крім того, сторони обговорили продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.

