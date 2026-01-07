Зеленский в Никосии обсудил с лидерами ЕС оборонную поддержку и вступление Украины в Евросоюз

Ключевыми темами стали приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, помощь в области безопасности и мирные усилия.

В Никосии Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную встречу с Президентом Кипра Никосом Христодулидисом, Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщили в Офисе Президента, главной темой переговоров стали приоритеты председательства Кипра в Совете Европейского Союза. Среди них — усиление оборонной помощи Украине и достижение реального прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за участие в совместной работе, направленной на достижение справедливого мира. Он подчеркнул, что Европа должна играть важную роль во всех мирных инициативах, а общие интересы сторон должны быть надлежащим образом защищены.

Отдельное внимание участники встречи уделили оборонной поддержке Украины со стороны стран Европейского Союза, в частности усилению противовоздушной обороны, развитию боевой авиации и производству беспилотников. Также обсуждалось сотрудничество в рамках финансового инструмента SAFE.

Президент Украины отметил, что решение о выделении 90 млрд евро на поддержку Украины является беспрецедентным и окажет конкретное влияние как на обороноспособность государства, так и на безопасность всей Европы. Кроме того, стороны обсудили продолжение работы над репарационным займом для восстановления финансовой стабильности Украины.

