В Україні розробили дрон-перехоплювач «Салют»: що про нього відомо

Новий український дрон-перехоплювач «Салют» за два місяці пройшов шлях від ідеї до бойового застосування на фронті.

Фото: розробники

Українські інженери створили новий вітчизняний дрон-перехоплювач під назвою «Салют», який уже довів свою ефективність у бойових умовах.

Про розробку команда повідомила у коментарі виданню Мілітарний. Від початку робіт до перших успішних перехоплень ворожих безпілотників минуло близько двох місяців.

Першими цілями нового дрона стали російські БПЛА типу «Гербера», згодом — Zala, а нині «Салют» уже застосовується для перехоплення дронів-камікадзе Shahed.

За словами розробників, дрон створювали з урахуванням реального бойового досвіду та у тісній взаємодії з військовими підрозділами протиповітряної оборони.

«Уже після місяця роботи команда вирушила безпосередньо на фронт, щоб продемонструвати розробку деяким найефективнішим підрозділам ППО. З собою взяли все необхідне: 3D-принтери, інструменти й навіть стаціонарні ПК», — розповіли інженери.

Тактико-технічні характеристики дрона «Салют»:

Максимальна швидкість: 320 км/год

Крейсерська швидкість: 180–200 км/год

Оптико-електронні засоби: сутінкова аналогова камера або тепловізор

Автоматичне захоплення та донаведення: передбачене

Час крейсерського польоту: до 20 хвилин

Максимальна висота: до 6 км

Бойовий радіус застосування: до 20 км

Розробники наголошують, що «Салют» є прикладом швидкої адаптації українського ОПК до викликів сучасної війни та зростаючої загрози з боку ворожих дронів.

