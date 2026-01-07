В Украине разработали дрон-перехватчик «Салют»: что о нем известно

Новый украинский дрон-перехватчик «Салют» за два месяца прошел путь от идеи до боевого применения на фронте.

Фото: разработчики

Украинские инженеры создали новый отечественный дрон-перехватчик под названием «Салют», который уже доказал свою эффективность в боевых условиях.

О разработке команда сообщила в комментарии изданию «Милитарный». От начала работ до первых успешных перехватов вражеских беспилотников прошло около двух месяцев.

Первыми целями нового дрона стали российские БПЛА типа «Гербера», впоследствии — Zala, а сейчас «Салют» уже применяется для перехвата дронов-камикадзе Shahed.

По словам разработчиков, дрон создавали с учетом реального боевого опыта и в тесном взаимодействии с военными подразделениями противовоздушной обороны.

«Уже после месяца работы команда отправилась непосредственно на фронт, чтобы продемонстрировать разработку некоторым наиболее эффективным подразделениям ПВО. С собой взяли все необходимое: 3D-принтеры, инструменты и даже стационарные ПК», — рассказали инженеры.

Тактико-технические характеристики дрона «Салют»:

Максимальная скорость: 320 км/ч

Крейсерская скорость: 180–200 км/ч

Оптико-электронные средства: сумеречная аналоговая камера или тепловизор

Автоматический захват и донаведение: предусмотрено

Время крейсерского полета: до 20 минут

Максимальная высота: до 6 км

Боевой радиус применения: до 20 км

Разработчики отмечают, что «Салют» является примером быстрой адаптации украинского ОПК к вызовам современной войны и растущей угрозе со стороны вражеских дронов.

