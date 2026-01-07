В Украине разработали дрон-перехватчик «Салют»: что о нем известно
Украинские инженеры создали новый отечественный дрон-перехватчик под названием «Салют», который уже доказал свою эффективность в боевых условиях.
О разработке команда сообщила в комментарии изданию «Милитарный». От начала работ до первых успешных перехватов вражеских беспилотников прошло около двух месяцев.
Первыми целями нового дрона стали российские БПЛА типа «Гербера», впоследствии — Zala, а сейчас «Салют» уже применяется для перехвата дронов-камикадзе Shahed.
По словам разработчиков, дрон создавали с учетом реального боевого опыта и в тесном взаимодействии с военными подразделениями противовоздушной обороны.
«Уже после месяца работы команда отправилась непосредственно на фронт, чтобы продемонстрировать разработку некоторым наиболее эффективным подразделениям ПВО. С собой взяли все необходимое: 3D-принтеры, инструменты и даже стационарные ПК», — рассказали инженеры.
Тактико-технические характеристики дрона «Салют»:
- Максимальная скорость: 320 км/ч
- Крейсерская скорость: 180–200 км/ч
- Оптико-электронные средства: сумеречная аналоговая камера или тепловизор
- Автоматический захват и донаведение: предусмотрено
- Время крейсерского полета: до 20 минут
- Максимальная высота: до 6 км
- Боевой радиус применения: до 20 км
Разработчики отмечают, что «Салют» является примером быстрой адаптации украинского ОПК к вызовам современной войны и растущей угрозе со стороны вражеских дронов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.