В Украине разработали дрон-перехватчик «Салют»: что о нем известно

20:10, 7 января 2026
Новый украинский дрон-перехватчик «Салют» за два месяца прошел путь от идеи до боевого применения на фронте.
В Украине разработали дрон-перехватчик «Салют»: что о нем известно
Фото: разработчики
Украинские инженеры создали новый отечественный дрон-перехватчик под названием «Салют», который уже доказал свою эффективность в боевых условиях.

О разработке команда сообщила в комментарии изданию «Милитарный». От начала работ до первых успешных перехватов вражеских беспилотников прошло около двух месяцев.

Первыми целями нового дрона стали российские БПЛА типа «Гербера», впоследствии — Zala, а сейчас «Салют» уже применяется для перехвата дронов-камикадзе Shahed.

По словам разработчиков, дрон создавали с учетом реального боевого опыта и в тесном взаимодействии с военными подразделениями противовоздушной обороны.

«Уже после месяца работы команда отправилась непосредственно на фронт, чтобы продемонстрировать разработку некоторым наиболее эффективным подразделениям ПВО. С собой взяли все необходимое: 3D-принтеры, инструменты и даже стационарные ПК», — рассказали инженеры.

Тактико-технические характеристики дрона «Салют»:

  • Максимальная скорость: 320 км/ч
  • Крейсерская скорость: 180–200 км/ч
  • Оптико-электронные средства: сумеречная аналоговая камера или тепловизор
  • Автоматический захват и донаведение: предусмотрено
  • Время крейсерского полета: до 20 минут
  • Максимальная высота: до 6 км
  • Боевой радиус применения: до 20 км

Разработчики отмечают, что «Салют» является примером быстрой адаптации украинского ОПК к вызовам современной войны и растущей угрозе со стороны вражеских дронов.

