  1. В Україні

Зеленський допустив завершення війни з РФ до червня 2026 року – за яких умов

19:46, 7 січня 2026
Президент заявив, що війна з РФ може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією може завершитися до червня цього року — під час головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. За його словами, перемовини України з європейськими партнерами та США досягли нового рубежу. Про це глава держави сказав під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді ЄС.

Зеленський зазначив, що переговорний процес відбувається за участі європейських країн, Сполучених Штатів та інших учасників так званої Коаліції охочих.

«Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції Охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства», — заявив президент України.

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на Російську Федерацію та продовження підтримки України.

За його словами, наразі готується новий пакет санкцій, а також вживаються додаткові кроки для удару по тіньовому флоту РФ. Президент підкреслив, що кожен долар, який втрачає Росія, зменшує її можливості як держави-агресора.

росія ЄС Україна Рада Європи війна Володимир Зеленський

