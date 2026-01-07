  1. В Украине

Зеленский допустил завершение войны с РФ до июня 2026 года – при каких условиях

19:46, 7 января 2026
Президент заявил, что война с РФ может завершиться во время председательства Кипра в Совете ЕС.
Зеленский допустил завершение войны с РФ до июня 2026 года – при каких условиях
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией может завершиться до июня этого года – во время председательства Кипра в Совете Европейского Союза. По его словам, переговоры Украины с европейскими партнерами и США достигли нового рубежа. Об этом глава государства сказал во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.

Зеленский отметил, что переговорный процесс проходит при участии европейских стран, Соединенных Штатов и других участников так называемой Коалиции желающих.

«Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками Коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский также подчеркнул необходимость дальнейшего санкционного давления на Российскую Федерацию и продолжения поддержки Украины.

По его словам, в настоящее время готовится новый пакет санкций, а также принимаются дополнительные меры для удара по теневому флоту РФ. Президент подчеркнул, что каждый доллар, который теряет Россия, уменьшает ее возможности как государства-агрессора.

россия ЕС Украина Совет Европы война Владимир Зеленский

