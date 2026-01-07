Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили спільний шлях до ЄС, мирний процес та безпеку

Президенти України та Молдови приділили увагу співпраці з ЄС, США та розвитку спільних проєктів.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду. Як повідомили в Офісі Президента, під час розмови глава української держави подякував Молдові за послідовну підтримку України в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Сторони обговорили перебіг мирного процесу, дипломатичні зусилля, а також взаємодію з американськими та європейськими інституціями.

Окрему увагу президенти приділили розвитку двосторонньої торговельно-економічної та агропромислової співпраці, партнерству у сфері безпеки, а також реалізації спільних інфраструктурних і прикордонних проєктів.

Також Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили спільний шлях України й Молдови до членства в Європейському Союзі, зокрема питання одночасного відкриття перших переговорних кластерів.

Крім того, під час зустрічі йшлося про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією.

