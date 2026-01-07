  1. В Украине

Владимир Зеленский и Мая Санду обсудили совместный путь в ЕС, мирный процесс и безопасность

19:24, 7 января 2026
Президенты Украины и Молдовы уделили внимание сотрудничеству с ЕС, США и развитию совместных проектов.
Владимир Зеленский и Мая Санду обсудили совместный путь в ЕС, мирный процесс и безопасность
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Маей Санду. Как сообщили в Офисе президента, во время беседы глава украинского государства поблагодарил Молдову за последовательную поддержку Украины в условиях полномасштабного вторжения России. Стороны обсудили ход мирного процесса, дипломатические усилия, а также взаимодействие с американскими и европейскими институтами.

Отдельное внимание президенты уделили развитию двустороннего торгово-экономического и агропромышленного сотрудничества, партнерству в сфере безопасности, а также реализации совместных инфраструктурных и пограничных проектов.

Также Владимир Зеленский и Мая Санду обсудили совместный путь Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе, в частности вопрос одновременного открытия первых переговорных кластеров.

Кроме того, во время встречи речь шла об усилении трехстороннего сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией.

ЕС Украина безопасность война оборона Молдова Владимир Зеленский Евросоюз

