Проверки показали, что в десятках случаев укрытия, обозначенные на официальных картах, не существуют – Омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах мониторинга укрытий по всей стране, который проводится по его инициативе со второго полугодия этого года. Цель проверок — выяснить, действительно ли защитные сооружения готовы принимать людей в случае опасности.

По словам Омбудсмена, на сегодняшний день осуществлено 510 мониторинговых визитов в 23 областях Украины, по результатам которых органам власти предоставлено 2124 рекомендации.

Проверки выявили ряд серьезных проблем:

11,5% укрытий не имеют безбарьерного доступа;

10,6% не оснащены средствами домедицинской помощи;

8,8% не обеспечены запасами питьевой воды;

в 37 случаях укрытия, обозначенные на официальных картах, фактически не существуют или не функционируют.

Например, в поселке Красноильск на Буковине было установлено, что укрытие поселкового совета не соответствует требованиям, а в одном из детских садов вместо укрытия оборудована кухня. Подобные нарушения зафиксированы и в Ивано-Франковской области, где часть данных в областном реестре оказалась устаревшей или недостоверной — по нескольким адресам укрытия отсутствовали вовсе, а некоторые громады области не внесли свои укрытия в общий перечень на официальном сайте Ивано-Франковской ОВА.

«Такие нарушения — не отдельные случаи, а системная проблема. Именно поэтому по итогам всех проверок мы сформируем рекомендации Правительству, чтобы усовершенствовать систему гражданской защиты и обеспечить людям реальное право на безопасное укрытие», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

До конца года планируется провести 1000 проверок, результаты которых станут основой для аналитических отчетов о состоянии укрытий в Украине.

