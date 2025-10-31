Практика судов
Проверки показали, что в десятках случаев укрытия, обозначенные на официальных картах, не существуют – Омбудсмен

11:41, 31 октября 2025
Ы 37 случаях укрытия, обозначенные на официальных картах, фактически не существуют или не функционируют.
Проверки показали, что в десятках случаев укрытия, обозначенные на официальных картах, не существуют – Омбудсмен
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах мониторинга укрытий по всей стране, который проводится по его инициативе со второго полугодия этого года. Цель проверок — выяснить, действительно ли защитные сооружения готовы принимать людей в случае опасности.

По словам Омбудсмена, на сегодняшний день осуществлено 510 мониторинговых визитов в 23 областях Украины, по результатам которых органам власти предоставлено 2124 рекомендации.

Проверки выявили ряд серьезных проблем:

  • 11,5% укрытий не имеют безбарьерного доступа;
  • 10,6% не оснащены средствами домедицинской помощи;
  • 8,8% не обеспечены запасами питьевой воды;
  • в 37 случаях укрытия, обозначенные на официальных картах, фактически не существуют или не функционируют.

Например, в поселке Красноильск на Буковине было установлено, что укрытие поселкового совета не соответствует требованиям, а в одном из детских садов вместо укрытия оборудована кухня. Подобные нарушения зафиксированы и в Ивано-Франковской области, где часть данных в областном реестре оказалась устаревшей или недостоверной — по нескольким адресам укрытия отсутствовали вовсе, а некоторые громады области не внесли свои укрытия в общий перечень на официальном сайте Ивано-Франковской ОВА.

«Такие нарушения — не отдельные случаи, а системная проблема. Именно поэтому по итогам всех проверок мы сформируем рекомендации Правительству, чтобы усовершенствовать систему гражданской защиты и обеспечить людям реальное право на безопасное укрытие», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

До конца года планируется провести 1000 проверок, результаты которых станут основой для аналитических отчетов о состоянии укрытий в Украине.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

