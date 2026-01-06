Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни тепер мають право на податкову знижку за оренду житла

Відтепер до переліку осіб, які можуть скористатися податковою знижкою у зв’язку із витратами на плату за договором оренди житла, додано учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Фото: mva.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року розширено коло платників податку, які мають право на податкову знижку за витратами на оренду житла. Про це нагадала Державна податкова служба.

«Відтепер до переліку осіб, які можуть скористатися податковою знижкою у зв’язку із витратами на плату за договором оренди житла (квартири або будинку), додано учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни», - заявили у ДПС.

Там нагадали, що податкова знижка дозволяє зменшити оподатковуваний дохід фізичної особи на суму фактично понесених витрат. Це дає змогу повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Мета удосконалення податкового законодавства – посилення соціального захисту та підтримка громадян, які боронили незалежність і територіальну цілісність України.

Новації передбачені Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-ІХ, яким внесено відповідні зміни до Податкового кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.