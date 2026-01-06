  1. В Украине

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны теперь имеют право на налоговую скидку за аренду жилья

11:54, 6 января 2026
Теперь в перечень лиц, которые могут воспользоваться налоговой скидкой в связи с расходами на оплату по договору аренды жилья, добавлены участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.
Фото: mva.gov.ua
Фото: mva.gov.ua
С 1 января 2026 года расширен круг налогоплательщиков, которые имеют право на налоговую скидку по расходам на аренду жилья. Об этом напомнила Государственная налоговая служба.

«Теперь в перечень лиц, которые могут воспользоваться налоговой скидкой в связи с расходами на оплату по договору аренды жилья (квартиры или дома), добавлены участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны», — заявили в ГНС.

Там напомнили, что налоговая скидка позволяет уменьшить налогооблагаемый доход физического лица на сумму фактически понесенных расходов. Это дает возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Цель усовершенствования налогового законодательства — усиление социальной защиты и поддержка граждан, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины.

Нововведения предусмотрены Законом Украины от 16 июля 2025 года № 4536-IX, которым внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

