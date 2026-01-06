НАДС затвердило методичні рекомендації щодо служби управління персоналом в ОМС

Методичні рекомендації спрямовані на надання органам місцевого самоврядування практичної допомоги в організації роботи служби управління персоналом.

Національне агентство України з питань державної служби затвердило Методичні рекомендації щодо функціонування служби управління персоналом в органах місцевого самоврядування. Наказ від 31 грудня 2025 р. № 168-25 оприлюднили у НАДС.

Документ розроблено на виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та з урахуванням Типового положення про службу управління персоналом.

Методичні рекомендації мають консультативний характер і спрямовані на надання органам місцевого самоврядування практичної допомоги в організації роботи служби управління персоналом.

Цей документ допомагає громадам:

організувати роботу служби управління персоналом відповідно до законодавства;

зрозуміти повноваження, завдання та відповідальність у сфері управління персоналом;

обрати оптимальну модель роботи служби — централізовану, децентралізовану або гібридну.

Рекомендації також пояснюють, як:

оцінити існуючі функції служби;

оновити внутрішні документи та посадові інструкції;

впровадити цифрові інструменти для роботи з персоналом;

забезпечити професійний розвиток і належні умови праці спеціалістів.

