  1. В Украине

НАГС утвердило методические рекомендации по службе управления персоналом в ОМС

13:24, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Методические рекомендации направлены на оказание органам местного самоуправления практической помощи в организации работы службы управления персоналом.
НАГС утвердило методические рекомендации по службе управления персоналом в ОМС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по функционированию службы управления персоналом в органах местного самоуправления. Приказ от 31 декабря 2025 г. № 168-25 обнародован в НАГС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ разработан во исполнение Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» и с учетом Типового положения о службе управления персоналом.

Методические рекомендации носят консультативный характер и направлены на предоставление органам местного самоуправления практической помощи в организации работы службы управления персоналом.

Этот документ помогает общинам:

  • организовать работу службы управления персоналом в соответствии с законодательством;
  • понять полномочия, задачи и ответственность в сфере управления персоналом;
  • выбрать оптимальную модель работы службы — централизованную, децентрализованную или гибридную.

Рекомендации также разъясняют, как:

  • оценить существующие функции службы;
  • обновить внутренние документы и должностные инструкции;
  • внедрить цифровые инструменты для работы с персоналом;
  • обеспечить профессиональное развитие и надлежащие условия труда специалистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие госслужба НАДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]