НАГС утвердило методические рекомендации по службе управления персоналом в ОМС
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по функционированию службы управления персоналом в органах местного самоуправления. Приказ от 31 декабря 2025 г. № 168-25 обнародован в НАГС.
Документ разработан во исполнение Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» и с учетом Типового положения о службе управления персоналом.
Методические рекомендации носят консультативный характер и направлены на предоставление органам местного самоуправления практической помощи в организации работы службы управления персоналом.
Этот документ помогает общинам:
- организовать работу службы управления персоналом в соответствии с законодательством;
- понять полномочия, задачи и ответственность в сфере управления персоналом;
- выбрать оптимальную модель работы службы — централизованную, децентрализованную или гибридную.
Рекомендации также разъясняют, как:
- оценить существующие функции службы;
- обновить внутренние документы и должностные инструкции;
- внедрить цифровые инструменты для работы с персоналом;
- обеспечить профессиональное развитие и надлежащие условия труда специалистов.
