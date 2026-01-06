НАГС утвердило методические рекомендации по службе управления персоналом в ОМС

Методические рекомендации направлены на оказание органам местного самоуправления практической помощи в организации работы службы управления персоналом.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по функционированию службы управления персоналом в органах местного самоуправления. Приказ от 31 декабря 2025 г. № 168-25 обнародован в НАГС.

Документ разработан во исполнение Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» и с учетом Типового положения о службе управления персоналом.

Методические рекомендации носят консультативный характер и направлены на предоставление органам местного самоуправления практической помощи в организации работы службы управления персоналом.

Этот документ помогает общинам:

организовать работу службы управления персоналом в соответствии с законодательством;

понять полномочия, задачи и ответственность в сфере управления персоналом;

выбрать оптимальную модель работы службы — централизованную, децентрализованную или гибридную.

Рекомендации также разъясняют, как:

оценить существующие функции службы;

обновить внутренние документы и должностные инструкции;

внедрить цифровые инструменты для работы с персоналом;

обеспечить профессиональное развитие и надлежащие условия труда специалистов.

