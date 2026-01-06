  1. В Україні

Кабмін ухвалив рішення для стабілізації тарифу на передачу електроенергії

14:58, 6 січня 2026
Оператор системи передачі зможе купувати електроенергію у Енергоатому через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами.
Кабмін ухвалив рішення для стабілізації тарифу на передачу електроенергії
Кабінет Міністрів оновив механізм купівлі електроенергії для власних потреб НЕК «Укренерго». Відтепер оператор системи передачі зможе купувати електроенергію у НАЕК “Енергоатом” через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Це дозволить зробити цю складову тарифу на передачу електроенергії більш прогнозованою, відтак з’являться підстави для меншого зростання тарифу на передачу.

Відповідні зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами ухвалив Кабінет Міністрів України», - заявили у Мінекономіки.

За новими правилами НАЕК «Енергоатом» продаватиме електроенергію для потреб НЕК «Укренерго», зокрема для покриття технологічних втрат, за прогнозованою ціною, сформованою на основі середньозважених ринкових показників, а не короткострокових цінових коливань. Це дозволить зменшити витрати в тарифі на передачу електроенергії, який напряму впливає на кінцеву ціну для всіх непобутових споживачів.

«Фактично рішення створює більш стабільну та зрозумілу модель ціноутворення для непобутових споживачів в частині тарифу на передачу електроенергії. Підприємства отримають можливість планувати свою собівартість без різких тарифних стрибків», - додали у відомстві.

Продаж електроенергії для потреб НЕК Укренерго здійснюватиметься через спеціальні короткострокові електронні сесії з можливістю застосування знижки 30% від середньозваженої ринкової ціни. Механізм діятиме виключно на період воєнного стану та не потребує додаткових видатків з державного бюджету.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Додамо, Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу. 

Ще ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що сукупна заборгованість в енергетичному секторі України перевищує 300 млрд гривень, з яких близько 140 млрд гривень становлять борги електроенергетики. 

Додамо, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в Україні триватимуть щонайменше до початку березня, оскільки взимку енергосистема не справляється з високим рівнем споживання, зумовленим електроопаленням. Навіть за відсутності нових атак покращення можливе лише після зниження попиту на електроенергію з настанням теплішої погоди. 

Кабінет Міністрів України електроенергія

