Кабмин принял решение для стабилизации тарифа на передачу электроэнергии

Кабинет Министров обновил механизм покупки электроэнергии для собственных нужд НЭК «Укрэнерго». Теперь оператор системы передачи сможет приобретать электроэнергию у НАЭК «Энергоатом» через специальные аукционы по двусторонним договорам. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Это позволит сделать данную составляющую тарифа на передачу электроэнергии более прогнозируемой, вследствие чего появятся основания для меньшего роста тарифа на передачу.

Соответствующие изменения в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам принял Кабинет Министров Украины», — заявили в Минэкономики.

По новым правилам НАЭК «Энергоатом» будет продавать электроэнергию для нужд НЭК «Укрэнерго», в частности для покрытия технологических потерь, по прогнозируемой цене, сформированной на основе средневзвешенных рыночных показателей, а не краткосрочных ценовых колебаний. Это позволит сократить расходы в тарифе на передачу электроэнергии, который напрямую влияет на конечную цену для всех непобутовых потребителей.

«Фактически решение создает более стабильную и понятную модель ценообразования для непобутовых потребителей в части тарифа на передачу электроэнергии. Предприятия получат возможность планировать свою себестоимость без резких тарифных скачков», — добавили в ведомстве.

Продажа электроэнергии для нужд НЭК «Укрэнерго» будет осуществляться через специальные краткосрочные электронные сессии с возможностью применения скидки в размере 30% от средневзвешенной рыночной цены. Механизм будет действовать исключительно на период военного положения и не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Добавим, Кабмин утвердил разработанные Министерством внутренних дел алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

Еще мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что совокупная задолженность в энергетическом секторе Украины превышает 300 млрд гривен, из которых около 140 млрд гривен составляют долги электроэнергетики.

Напомним, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, поскольку зимой энергосистема не справляется с высоким уровнем потребления, обусловленным электроотоплением. Даже при отсутствии новых атак улучшение возможно только после снижения спроса на электроэнергию с наступлением более теплой погоды.

