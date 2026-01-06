Арешт замість пробації: Верховний Суд оцінив законність покарання військовослужбовця у справі про крадіжку

Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для зміни покарання для військовослужбовця у справі про крадіжку з проникненням.

Ілюстративне зображення

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оцінив доводи прокурора щодо законності покарання у вигляді арешту за крадіжку з проникненням у житло та чи потрібно було змінювати це покарання після змін у законодавстві.

Деталі справи

Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № 583/2978/21 залишив без змін вирок Охтирського міськрайонного суду Сумської області та ухвалу Сумського апеляційного суду у справі про крадіжку з проникненням у житло, визнавши безпідставною касаційну скаргу прокурора.

Йдеться про кримінальне провадження щодо громадянина, засудженого за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. У серпні 2021 року суд першої інстанції, застосувавши положення ст. 69 КК, призначив йому покарання у виді арешту строком на три місяці, врахувавши щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування шкоди та відсутність обтяжуючих обставин. Апеляційний суд це рішення залишив без змін.

У касаційній скарзі прокурор наполягав на зміні покарання на пробаційний нагляд, посилаючись на зміни до законодавства, внесені Законом України від 23 серпня 2023 р. № 3342-ІХ «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань».

Втім Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій діяли в межах судової дискреції, дотрималися принципів законності покарання.

Суд звернув увагу, що з урахуванням змін до законодавства, арешт застосовується до військовослужбовців, і в цій справі засуджений належить до такої категорії, адже на момент розгляду був прийнятий на військову службу та станом на 3 вересня 2025 р. проходив військово-лікарську комісію в умовах стаціонару у військовій частині, тобто є військовослужбовцем та суб’єктом застосування ст. 60 КК.

Відтак, суд вказав, що прокурор у своїй касаційній скарзі не навів переконливих доводів, які би ставили під сумнів законність постановлених у кримінальному провадженні судових рішень.

У підсумку Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги прокурора, а судові рішення першої та апеляційної інстанцій залишив без змін.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.