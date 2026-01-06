  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Арест вместо пробации: Верховный Суд оценил законность наказания военнослужащего по делу о краже

12:12, 6 января 2026
Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для изменения наказания военнослужащему по делу о краже с проникновением.
Иллюстративное изображение
Верховный Суд оценил доводы прокурора относительно законности наказания в виде ареста за кражу с проникновением в жилище и необходимости изменения этого наказания после изменений в законодательстве.

Детали дела

Верховный Суд коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 583/2978/21 оставил без изменений приговор Ахтырского горрайонного суда Сумской области и определение Сумского апелляционного суда по делу о краже с проникновением в жилище, признав кассационную жалобу прокурора необоснованной.

Речь идет об уголовном производстве в отношении гражданина, осужденного по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. В августе 2021 года суд первой инстанции, применив положения ст. 69 УК, назначил ему наказание в виде ареста сроком на три месяца, учитывая искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, добровольное возмещение ущерба и отсутствие отягчающих обстоятельств. Апелляционный суд это решение оставил без изменений.

В кассационной жалобе прокурор настаивал на изменении наказания на пробационный надзор, ссылаясь на изменения в законодательство, внесенные Законом Украины от 23 августа 2023 г. № 3342-ІХ «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний».

Вместе с тем Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций действовали в пределах судебной дискреции и соблюли принципы законности наказания.

Суд обратил внимание, что с учетом изменений в законодательстве арест применяется к военнослужащим, и в данном деле осужденный относится к такой категории, поскольку на момент рассмотрения был принят на военную службу и по состоянию на 3 сентября 2025 г. проходил военно-врачебную комиссию в условиях стационара в воинской части, то есть является военнослужащим и субъектом применения ст. 60 УК.

Следовательно, суд указал, что прокурор в своей кассационной жалобе не привел убедительных доводов, которые могли бы поставить под сомнение законность принятых в уголовном производстве судебных решений.

В итоге Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы прокурора, а судебные решения первой и апелляционной инстанций оставил без изменений.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

