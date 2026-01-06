У Львові судитимуть іноземця, який за 12000 доларів обіцяв допомогу в уникненні служби в ЗСУ

Іноземець запропонував сестрі військового два варіанти для уникнення служби.

У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного іноземця, який мешкає у Львівському районі. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що чоловік організував схему незаконного збагачення, обіцяючи посприяти в уникненні служби в лавах ЗСУ військовослужбовцем, якого мобілізували на початку лютого минулого року.

Для цього іноземець запропонував сестрі військового два варіанти. Перший варіант передбачав, що він вплине на командування військових частин, щоб її брата перевели в іншу військову частину. Там той нібито буде проходити службу, а фактично його «відпустять» додому.

Другий варіант – сприяння у перетині кордону України.

Жінка обрала перший варіант.

Під час отримання останньої частини неправомірної вигоди іноземця затримали.

Задокументовано, що у такий спосіб чоловік отримав від мешканки Львівщини 12 000 доларів США.

