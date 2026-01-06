Во Львове будут судить иностранца, который за 12000 долларов обещал помочь избежать службы в ВСУ

Иностранец предложил сестре военнослужащего два варианта для уклонения от службы.

Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего иностранца, проживающего во Львовском районе. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что мужчина организовал схему незаконного обогащения, обещая содействие в уклонении от службы в рядах ВСУ военнослужащему, который был мобилизован в начале февраля прошлого года.

Для этого иностранец предложил сестре военнослужащего два варианта. Первый вариант предусматривал, что он повлияет на командование воинских частей, чтобы ее брата перевели в другую воинскую часть. Там он якобы будет проходить службу, а фактически его «отпустят» домой.

Второй вариант — содействие в пересечении государственной границы Украины.

Женщина выбрала первый вариант.

Во время получения последней части неправомерной выгоды иностранца задержали.

Задокументировано, что таким образом мужчина получил от жительницы Львовской области 12 000 долларов США.

