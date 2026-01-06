  1. В Україні

В Одесі на хабарі погоріла головуюча експертної комісії лікарні — у неї вилучили майже 5 млн грн

12:48, 6 січня 2026
Під час обшуків за місцем мешкання чиновниці медичного закладу правоохоронні органи виявили та вилучили майже 5 мільйонів гривень у різній валюті.
В Одесі правоохоронці повідомили про підозру завідуючій відділення однієї з міських клінічних лікарень в Одесі. Жінці інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди, передає Одеська обласна прокуратура.

Зазначається, що 56-річна особа є одночасно головуючою експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

За даними слідства, керівниця комісії вимагала та одержала від чоловіка, який мав реальне захворювання, неправомірну вигоду за сприяння у проходженні ним оцінювання та оформленні інвалідності 3-ї групи.

Свої «послуги» голова комісії оцінила у 1500 доларів.

На одержанні частини неправомірних коштів у 500 доларів її викрили та затримали. 

Під час обшуків за місцем мешкання чиновниці медичного закладу правоохоронні органи виявили та вилучили майже 5 мільйонів гривень у різній валюті.

За клопотанням прокуратури на вилучені кошти судом накладено арешт.

прокуратура хабар Одеса

