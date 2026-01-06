  1. В Украине

В Одессе на взятке погорела председатель экспертной комиссии больницы — у нее изъяли почти 5 млн грн

12:48, 6 января 2026
Во время обысков по месту проживания чиновницы медицинского учреждения правоохранительные органы обнаружили и изъяли почти 5 миллионов гривен в разной валюте.
В Одессе правоохранители сообщили о подозрении заведующей отделением одной из городских клинических больниц. Женщине инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды, сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что 56-летняя женщина одновременно является председателем экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

По данным следствия, руководительница комиссии требовала и получила от мужчины, который имел реальное заболевание, неправомерную выгоду за содействие в прохождении им оценки и оформлении инвалидности III группы.

Свои «услуги» глава комиссии оценила в 1500 долларов.

При получении части неправомерных средств в размере 500 долларов ее разоблачили и задержали.

Во время обысков по месту проживания чиновницы медицинского учреждения правоохранительные органы обнаружили и изъяли почти 5 миллионов гривен в разной валюте.

По ходатайству прокуратуры на изъятые средства судом наложен арест.

