  1. В Україні

«Конвертаційний центр» на 50 фірм: бізнес ухилився від податків на 54 млн — схему накрили СБУ і прокуратура

11:37, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В держбюджету вже повернули майже 54 млн гривень податків від діяльністі «конвертаційного центру».
«Конвертаційний центр» на 50 фірм: бізнес ухилився від податків на 54 млн — схему накрили СБУ і прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що Печерська окружна прокуратура міста Києва спільно з Службою безпеки України викрила схему ухилення від сплати податків, у межах якої державі було завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, організатор так званого «конвертаційного центру», директор приватного товариства та двоє бухгалтерів через мережу з близько 50 фіктивних підприємств у Києві та Одеській області надавали бізнесу послуги з мінімізації податкових зобов’язань. У період з січня по серпень 2025 року учасники схеми умисно занижували податок на додану вартість, що призвело до несплат ПДВ на суму понад 53,8 млн грн.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

У прокуратурі зазначили, що під час досудового розслідування вся сума завданих збитків — 53,8 млн грн — вже відшкодована до державного бюджету. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше ми розповідали, що правоохоронці викрили масштабну схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 мільйонів гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]