«Конвертаційний центр» на 50 фірм: бізнес ухилився від податків на 54 млн — схему накрили СБУ і прокуратура

В держбюджету вже повернули майже 54 млн гривень податків від діяльністі «конвертаційного центру».

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що Печерська окружна прокуратура міста Києва спільно з Службою безпеки України викрила схему ухилення від сплати податків, у межах якої державі було завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

За даними слідства, організатор так званого «конвертаційного центру», директор приватного товариства та двоє бухгалтерів через мережу з близько 50 фіктивних підприємств у Києві та Одеській області надавали бізнесу послуги з мінімізації податкових зобов’язань. У період з січня по серпень 2025 року учасники схеми умисно занижували податок на додану вартість, що призвело до несплат ПДВ на суму понад 53,8 млн грн.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

У прокуратурі зазначили, що під час досудового розслідування вся сума завданих збитків — 53,8 млн грн — вже відшкодована до державного бюджету. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше ми розповідали, що правоохоронці викрили масштабну схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 мільйонів гривень.

